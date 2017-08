Brandje in Maastunnel

In een tunnelbuis van de Maastunnel is vrijdagochtend korte tijd brand geweest. Onduidelijk is nog wat precies in brand vloog en hoe dat kon gebeuren.

Het ging om de tunnelbuis die dicht is voor het verkeer omdat er in gewerkt wordt. Voor de zekerheid werd het ontruimingsalarm ingedrukt en moesten alle werklui naar buiten. De brand was snel onder controle. Ook de andere tunnelbuis was uit voorzorg korte tijd afgesloten voor het verkeer.