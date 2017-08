Nieuw parcours Bruggenloop

De DSW Bruggenloop kent de komende editie een nieuw parcours. Mede door de afsluiting van de Maastunnel is de start dit jaar op de Piet Smitkade.

Omdat de Maastunnel voor twee jaar dicht is was het niet mogelijk om de Erasmusbrug dit jaar in het parcours op te nemen. Over de Willemsbrug wordt wel gelopen.

De deelnemers beginnen op de Piet Smitkade en komen allereerst over twee nieuwe, relatief kleine, bruggen tijdens het event; de Piekbrug en de Nassaubrug. Beiden bruggen zijn gelegen in de wijk Feyenoord. Na ruim 3 kilometer wordt de Koninginnebrug aangedaan en hebben de deelnemers fantastisch uitzicht op de welbekende Hef. Als vierde, nieuwe brug wordt de Willemsbrug aangedaan. Het parcours vervolgt zich verder via de Boerengatbrug, de Maasboulevard, via de Esch en over de Van Brienenoordburg naar de finish op de Olympiaweg.

De 30e editie van de DSW Bruggenloop Rotterdam wordt 10 december gehouden.