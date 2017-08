Postcode 3257, Ooltgensplaat

Wie over de Haringvlietbrug rijdt, komt terecht in postcodegebied 3257 op Goeree-Overflakkee. Het dorp Ooltgensplaat ligt tussen de N59 en het Volkerak. Het is een zogenaamd kerkringdorp, en herbergt met het Oude Raadhuis en Fort Prins Hendrik twee historische gebouwen. Maar er is ook veel landbouw, een camping en een jachthaven.

Bij die jachthaven treft Jelle (onze verslaggever) Johan en Kees uit Brabant. Zij gaan die dag in een platte boot vissen op snoekbaars. "Plaêters zijn stugge mensen, daar kom je niet zo maar tussen." Johan heeft oud brood bij zich met boterhamworst erop. En die boterham deelt hij zonder problemen met Jelle. Ontbijtopdracht geslaagd.

Adjunct-directeurJan Willem van der Werken van CBS De Hoeksteen had op twitter gelezen dat Radio Rijnmond in Ooltgensplaat zou zijn. "Kom maar langs voor een rondleiding in onze dorpsschool. Het is de laatste dag van de vakantie en we zijn volop in voorbereiding voor het nieuwe schooljaar." Zo gezegd, zo gedaan.

De schoolmeester tipte om voor een voorwerp voor het regiomuseum langs te gaan bij de speculaasfabriek. Want: "Heel Ooltgensplaat ruikt naar speculaas." Bij de Ruiter's Bakkerij rollen 1,5 speculaasjes per dag van de band. Ze worden wereldwijd geëxporteerd, en 1 van die pakjes staat nu in het regiomuseum.