Van Bronckhorst: 'Afwachten of Jones zondag Excelsior haalt'

Goed nieuws bij Feyenoord. Doelman Brad Jones heeft gisteren op het veld gestaan en traint vanmiddag weer mee, zegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst: "Maar het is nog afwachten of hij zondag de wedstrijd tegen Excelsior haalt."

Van Bronckhorst zegt dat spelen op kunstgras om een andere benadering vraagt: "Vorig jaar hadden we een positiespel waarin we de bal snel rond speelden. Dat gaat op kunstgras wat moeilijker, al zeker als er niet gesproeid wordt." De coach van Feyenoord zegt dat er afspraken zijn gemaakt met 'kunstgrasclubs' dat zij het veld voor de wedstrijd en tijdens de rust sproeien. "Ik denk dat het een positieve ontwikkeling is", aldus Van Bronckhorst.

De oefenmeester van de Rotterdammers zegt dat hij deze week geen enkele keer aan de wedstrijd van zondag 7 mei 2017 heeft gedacht. Feyenoord ging toen in de kampioenswedstrijd tegen Excelsior met 3-0 hard onderuit. "Dat was een andere wedstrijd dan normaal. De jaren daarvoor won je daar met ruime cijfers, maar vorig seizoen was dat niet. We weten waardoor het kwam: de belangen bij en de druk op die wedstrijd."

Jones is dus nog een vraagteken bij de club uit Rotterdam-Zuid. Kenneth Vermeer, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop zijn in elk geval afwezig vanwege een blessure.