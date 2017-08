Van der Heijden: 'Nieuwe kans op goed resultaat'

Jan-Arie van der Heijden maakte vorig seizoen als basisspeler van Feyenoord de met 3-0 verloren kampioenswedstrijd tegen Excelsior mee. Maar het vizier van de verdediger is gericht op de derby van aanstaande zondag.

"In de spelersgroep valt het wel mee hoe vaak deze week over die wedstrijd gesproken is. Er is wel een keer aan gerefereerd, maar we proberen de wedstrijd van zondag als een nieuwe te zien. Er zijn veel mutaties geweest. Het is een nieuwe kans op een goed resultaat", aldus Van der Heijden.

De centrale verdediger zegt dat de spanning misschien de oorzaak is geweest van de verloren Rotterdamse derby van vorig seizoen: "Je kunt het moeilijk aanwijzen. Ik moet ook zeggen dat Excelsior ons toen overblufte. Daar moeten we zondag waakzaam voor zijn." Volgens Van der Heijden is het kunstgras geen issue meer. "Dit seizoen gaan we meer wedstrijden op kunstgras winnen."