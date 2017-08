El Azzouzi kan spelen tegen Feyenoord

Zakaria El Azzouzi is fit genoeg om zondag namens Excelsior te spelen tegen Feyenoord. De spits liet eerder deze week nog een training aan zich voorbij gaan, maar is inmiddels helemaal hersteld.

Voor Khalid Karami komt deze wedstrijd sowieso nog te vroeg. De rechtsback, die deze week een nieuw contract tekende op Woudestein, moet nog wedstrijdfit worden. "In principe reken ik niet op hem voor de interlandperiode, maar niets is onmogelijk. Hij was één van de meest fitte spelers uit de selectie van vorig seizoen."

Van Mike van Duinen en Lorenzo Burnet was al langer bekend dat zij niet inzetbaar zijn.