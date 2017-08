Windhoos Numansdorp: 'Deuren klapten dicht en ramen begonnen te klapperen'

Een windhoos heeft donderdag behoorlijk wat schade aangericht in Numansdorp. "Het begon te gieren. Deuren klapten dicht en ramen begonnen te klapperen", zegt bewoner Kees Sorber een dag later op Radio Rijnmond.

Dakpannen waaiden van een dak af, een tuinkas ging aan diggelen en bomen werden door de wind aan flarden geslagen.

"Ik hoorde een knal en toen bleek er dus dat een boom koud doorklieft was. Een zijtak is opgetild en zes meter verder op de straat geland. Het was heel kortstondig. De windhoos raakte hier de grond en is daarna weer heel snel weggegaan."

De brandweer moest er aan te pas komen om losliggende takken op de weg af te voeren. Van de windhoos zijn veel foto's en video's op sociale media gedeeld: