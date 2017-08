Brogno over Instagram-post van vriendin: 'Niet goed van haar'

Er was deze week opschudding rondom Loris Brogno, naar aanleiding van een post van zijn vriendin op Instagram. Zij liet in dat bericht weten het niet eens te zijn met de keuze van Sparta-trainer Alex Pastoor om haar vriend niet op te stellen.

"Ik heb hierover een gesprek met de trainer gehad. Het is goed gepraat", zegt Brogno. "Het was niet goed wat mijn vriendin deed. Ik heb ook met haar daarover gehad. Het is klaar."

Brogno was vorig seizoen de topscorer van Sparta, maar voorlopig moet de aanvaller genoegen nemen met een reserverol. "Ik train altijd hard en moet doorgaan, dat is het belangrijkste voor mij. Ik ben honderd procent fit en klaar om te spelen, wanneer de trainer dat vraagt. Ik doe mijn werk." De Belgische aanvaller zegt dat hij sterk in het hoofd is en alles voor Sparta geeft: "Ik heb nog een jaar contract. Ik werk honderd procent voor de club."