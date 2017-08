Pastoor: 'In de verdediging nog wat halen'

Alex Pastoor is blij met aanwinst Robert Mühren, die donderdag op huurbasis overkwam van de Belgische club Zulte Waregem. De trainer van de Rotterdammers wilde hem al lang binnenhalen en kan zondag in de belangrijke thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle meteen over de spits beschikken.

"Mühren is een speler die goed positiespel kan spelen en een goal kan maken. Dat kunnen we goed gebruiken. Hij staat er fysiek prima op", aldus Pastoor. De trainer van Sparta wil nog defensieve versterkingen halen. Zo is Jop van der Linden transfervrij. "Hij heeft een prima profiel. Het is wel de vraag of hij op kunstgras wil voetballen."

Pastoor sprak deze week met Loris Brogno over de Instagram-post van de vriendin van de Belg: "Aan de buitenkant wordt veel heftiger beleefd dan aan de binnenkant van de club. Brogno heeft namens zijn vriendin excuses aangeboden. We vinden het met z'n allen lachwekkend."

De trainer van Sparta verklaart waarom hij de aanvaller niet liet invallen in het duel tegen VVV-Venlo, dat met 3-0 werd verloren: "Dat was een tactische reden. We gingen in een trambaan spelen, waarin hij ongeschikt is. Ten tweede wekte hij in de oefenwedstrijd tegen Ajax niet de indruk dat hij aanspraak maakte op een basisplaats."