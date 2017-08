ARCHIEF RIJNMOND 6 augustus 2017 – Avontuur

Afgelopen week heb ik me verbaasd over hoe verschillend mensen de wereld kunnen ervaren. Over hoe verschillende mensen kunnen zijn in wat ze als ‘avontuurlijk’ beschouwen. En dat gebeurde thuis, aan tafel, met een bevriend stel dat kwamen eten.

Het gesprek met die vrienden kwam op ‘vakanties’.

Ik vertelde over de reis die mijn vrouw en ik afgelopen winter hebben gemaakt door Vietnam en Cambodja.

Waren wij in Vietnam ook bij die tunnels van de Viet Cong geweest? Dat wilde de man van het stel weten.

Ja, wij hadden ook het tunnelcomplex Cú Chi bezocht, op een uur of zo rijden van Saigon, waar je allerlei resten kunt zien van het ondergrondse gangenstelsel waarin Viet Cong-strijders zich tijdens de Vietnam Oorlog schuilhielden voor de Amerikanen. Misschien heeft u er weleens van gehoord

Maar we waren er toch zeker niet ìn geweest, in zo’n tunnel?

Eh, ik wel, mijn vrouw niet.

In zo’n tunnel?

Ja. Ik heb me eerst door zo’n gat in de grond laten zakken. Een gat waar ik maar nauwelijks door kon. En later ben ik door zo’n tunnel gekropen.

‘Nou, avontuurlijk, hoor,’ concludeerden onze gasten.

En dat was het begin van een soort discussie over wat nou ‘avontuurlijk’ is. Een discussie die nog dagenlang in mijn hoofd zou voortsmeulen, als een soort filosofische veenbrand.

Wat is ‘avontuurlijk’? Heeft ‘avontuurlijkheid’ te maken met gevaar, met het overwinnen van angst? Of zelfs met het opzoeken van je angst? Is keihard in een racewagen scheuren ‘avontuurlijk’? Bungee-jumpen? Parachutespringen? Bergbeklimmen?

Ik weet het niet.

Die dingen oefenen in elk geval op mij geen enkele aantrekkingskracht uit. Angst speelt ook nauwelijks een rol in mijn leven, geloof ik.

En ach, van die gangen van Viet Cong-strijders zijn er een paar wat groter gemaakt zodat weldoorvoede westerse toeristen, zoals ik, die heel wat volumineuzer zijn dan die kleine Vietnamese mannetje en vrouwtjes, erdoor kunnen. Niks avontuurlijks aan. Of je moet wel héél erg aan claustrofobie lijden.

Nee, zo vertelde ik, ik ben eens in een zilvermijn in Potosí geweest, in Bolivia, daar waar de zilvervloot van Piet Hein vandaan kwam. Dàt was pas eng. Een mijn op 4100 meter hoogte, daar naar binnen gaan met barstende koppijn van de hoogteziekte ondanks het kauwen van coca-bladeren, hier en daar door een gat moeten kruipen om in een volgende gang te komen, en dan de gids tegen collega’s verderop horen roepen: ‘Hé, hou effe op met dynamiet, ik heb hier mensen!’

Dat was niet fijn. Nee. Maar avontuurlijk? Dat nou ook weer niet.

Je weet: over een uur sta ik weer buiten in het volle zonlicht. Met mijn koppijn.

Dat wij in Cambodja spin hebben gegeten, beschouw ik ook niet als buitengewoon avontuurlijk. We reisden met een groep, en op zeker moment stopte onze bus bij een dorpje dat een zekere reputatie heeft om wat daar allemaal gefrituurd en wel wordt opgediend. Spinnen, kakkerlakken, schorpioenen, kikkers, van alles.

Het zag er allemaal niet heel erg aanlokkelijk uit, al die verkoolde waar in emmers, maar waarom niet eens wat geprobeerd?

Insecten en ander klein gebroed vormen misschien wel hèt antwoord op de vraag naar voldoende proteïnen van een groeiende wereldbevolking en is het dan niet nuttig om te ervaren hoe die beestjes smaken?

Dus een grote spin en een joekel van een kakkerlak aangeschaft.

En - met een zekere terughoudendheid - opgegeten.

Lekker? Nee, niet echt. Avontuurlijk? Ook niet. Je moet je even over een gedachte heen zetten, maar meer is het niet.

En dat hadden we eerder al gedaan bij krekels en sprinkhanen.

Die, gebakken, of gedroogd, heel wat beter te eten zijn.

In de dagen na het vriendenbezoek heb ik geprobeerd om me iets anders te herinneren dat ik ooit heb gedaan dat ik wèl als avontuurlijk zou kunnen beschouwen. Een tocht over de Amazone-rivier? Zwemmen tussen dolfijnen in open zee? Al snorkelend een haai tegenkomen?

Van een afstandje lijkt dat misschien avontuurlijk, maar wat mij betreft geldt voor bijna elke exotische situatie: als je er eenmaal midden ìn zit, is de werkelijkheid altijd weer van een verpletterende ‘gewoonheid’. Nergens gaan alarmbellen af dat dit Groot Avontuur is.

Die haai zwemt vanzelf weg, de dolfijnen ook, die boot over de Amazone is voor de oeverbewoners een alledaags vervoermiddel en dat gevoel slaat na een tijdje op je over, sprinkhanen smaken naar karton, het probleem van een gefrituurde spin zit meer in de frituur dan in de spin, en aan het eind van een tunnel is altijd licht.

Als ik heel eerlijk ben, zit voor mij het èchte avontuur eerder in andere dingen. Dat zit bijvoorbeeld in een doos platen die ik in de schoot geworpen krijg. Of in een stapel oude muziektijdschriften uit de jaren veertig, zoals van de week. Dat is pas spannend. Dan denk ik: wat zou er allemaal tussen zitten? Wat kom ik allemaal tegen? Wat voor onbekende schatten houden zich hierin schuil?

En dat zeg ik in de wetenschap dat àndere mensen dáár nou weer weinig avontuurlijks in zien.

Kortom: zo veel mensen, zo veel werelden.



SPEELLIJST

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Grand prix – Andermans Veren Live!

SOIREE EMANCIPEE, VROUWEN ZINGEN DRS P

Registratie van voorstelling van 3 aug 2017 op De Parade in Den Bosch.

3. Sneker café – Jan De Smet

4. Café-chantant - Ensemble

5. Veerpont - Ensemble

6. De commensaal – Fay Lovsky

7. Moeders portretje – Jan De Smet

8. Zo ver weg – Henk de Bont

9. Morgen ben ik de bruid – Doris van Duijl

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band