Belg bij kennis na schietpartij Rotterdam

Foto: Engelien van Duijl

De Belg die woensdagavond werd neergeschoten op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid is weer bij kennis. De 24-jarige man lag de afgelopen dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie kan niet zeggen of hij al is verhoord. Het slachtoffer zou op de Vuurplaat ruzie hebben gehad over drugs, denkt de politie. Hij was met onbekenden en een landgenoot van Rotterdam-Noord naar Rotterdam-Zuid gegaan. Een van de onbekenden zou hebben geschoten. De politie arresteerde woensdagavond ook een 22-jarige Belg, hij zit nog steeds vast.