Leefbaar Capelle wil burgemeester Oskam niet meer in kinderboerderij

Leefbaar Capelle wil dat burgemeester Oskam afziet van de omstreden burgemeesterswoning bij een kinderboerderij. Leefbaar vindt het "zeker gezien de toestanden in de wereld, een luxeprobleem."

De eeuwenoude boerderij is eigendom van de gemeente Capelle aan den IJssel. Voordat Oskam de boerderij zou kunnen betrekken, moet de gemeente het pand voor tonnen verbouwen.

Daarnaast maakt de naastgelegen kinderboerderij Klaverweide gebruik van een deel van het huis. Zij zou moeten uitwijken, omdat de burgemeester dat deel wil gebruiken als werk- en ontvangstkamer.

Leefbaar Capelle had eerder al kritiek op het plan, maar zegt nu in een officiële verklaring dat ze de burgemeester niet kan steunen in dit plan. "Het is wat ons betreft simpelweg niet uit te leggen aan de Capellenaar."

De partij hoopt dat de burgemeester terugkomt op zijn besluit en kijkt naar andere "geweldige huizen" die momenteel in de gemeente te koop en te huur staan.