Wethouder Eerdmans overnacht in aso-woning

Eind juni opende wethouder Eerdmans de containerwoningen De Skaeve Huse in Rotterdam-Overschie

De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans gaat twee nachten logeren in een van de elf containerwoningen in Overschie. Hij wil zelf ervaren hoe het is om in de zogeheten Skaeve Huse te wonen.

De elf containerwoningen zijn bedoeld voor beruchte overlastgevers en staan op het industrieterrein Zestienhoven in Rotterdam. De woningen werden in juli opgeleverd en inmiddels zijn de eerste bewoners al in de huizen getrokken. De gemeente verwacht dat alle woningen in oktober worden bewoond. De huizen hebben een oppervlakte van 36 vierkante meter en bevatten een slaapkamer, woonkamer, keukentje, douche en toilet. Eerdmans slaapt van zondag 20 augustus tot en met dinsdag 22 augustus in een containerwoning.