Hoe is het nu met... Hugo Schortinghuis?

Vier jaar geleden deed Hugo Schortinghuis een oproep: wie komt er bij mij wonen op Tiengemeten? De man van 1 meter 27 bezit een oude smederij en woont van de tien bewoners het langst op het eiland.

Hij is inmiddels 67 jaar en het wordt steeds lastiger om alles alleen te doen. Na zijn oproep kwamen wel wat mensen langs, maar het waren geen blijvertjes. "Er zitten toch een hoop haken en ogen aan", zegt Hugo.

Geïsoleerd leven

"Het is behoorlijk geïsoleerd en daar moet je tegen kunnen. Er is hier geen winkel en ook geen kroeg en als je dan iets vergeten bent, ben je zo twee uur onderweg."

Hugo kan daar dus al jaren tegen. Bovendien is er veel sociale controle en dat bevalt hem wel. "Je hoort weleens dat in de stad iemand vijf jaar lang dood in zijn appartement ligt. Dat zal mij hier niet gebeuren. Als ze me een kwartier niet zien, slaan ze al alarm", grapt hij.

De oproep is dus niet gelukt, maar Hugo gaat niet bij de pakken neerzitten. "Ik blijf hier zolang het kan. Ik hou van de natuur. Ik heb hier een prachtig leven."