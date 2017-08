Rijnmond Staat Stil over vaccinaties

Het aantal mensen in Nederland dat is gevaccineerd, daalt elk jaar met een half procent. Een zorgelijke ontwikkeling, zegt Gert van Dijk. Hij is medisch ethicus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Van Dijk vindt vaccins een zegen voor de mensheid. Hij vecht, maar vaak tegen de bierkaai. De anti-vaxxers, mensen die faliekant tegen vaccins zijn, vormen een groeiende groep. Maar ze hebben ongelijk, zegt Van Dijk.

"Ik heb het eens uitgerekend, een miljard mensen is gered door vaccins. Tal van ziektes zijn verdwenen, of nagenoeg uitgeroeid dankzij vaccinaties. Je ziet sommige ziektes ook weer terugkomen, als de vaccinatiegraad sterk daalt, zoals in het Midden-Oosten, daar waar oorlog woedt."

Afrika

Kritisch zijn over vaccins noemt hij een typisch Westers privilege. "Ik heb veel door Afrika gereisd. Daar zijn moeders bereid tientallen kilometers te lopen om hun kinderen te laten vaccineren. Daar zie je nog wat ziektes als mazelen of polio teweegbrengen. In het Westen zijn we dat vergeten, omdat die ziektes nauwelijks meer voorkomen. Dankzij de vaccins."

Verhalen over aandoeningen die je juist zou krijgen van vaccins noemt Van Dijk fabeltjes. "De bekendste is dat je er autistisch van zou worden. Geen enkel bewijs. Het is treurig dat ook mensen in hoge posities, als president Trump, dat soort mythes gaan verkondigen."

Trump

Donald Trump betwist ook de opwarming van de aarde. Geen toeval, zegt Gert van Dijk. "Dat is een ontwikkeling van de afgelopen decennia: experts en wetenschappers hebben minder gezag. Het is bij artsen goed dat patiënten mondiger zijn, maar de keerzijde is dat dokters soms helemaal niet meer worden geloofd."

Een schrijnend geval is de zaak Charlie Guard in Engeland. De baby had volgens de Britse artsen geen kans om te overleven door een zeldzame ziekte. De ouders vochten dat aan bij de rechter, omdat een Amerikaanse arts nog kansen zag.

Beademing

"De ouders wilden niet accepteren dat het kind aan het sterven was. Door de procedure bij de rechter is het kind negen maanden aan de kunstmatige beademing gebleven. Terwijl hij echt niet te herstellen was."

Bij de vaccinaties denkt Van Dijk dat de wal het schip kan keren. "Een epidemie is de meest effectieve manier. Dat wil je natuurlijk helemaal niet, want dan gaan er kinderen dood. Maar het treurige is dat het eerst mis moet gaan, voordat mensen zich realiseren hoe belangrijk vaccinaties zijn."