De oeflelijke firma pleurmaarneer trespa-isolatieplaten aan de Schoonoordstraatwoning in het Rotterdamse Oude Noorden zijn huurder Revelino Heskes al jaren een doorn in het oog.

Het liefst wil Heskes dan ook dat deze onooglijke asbesthoudende trespa-ornimat gevellambrisering uit het straatbeeld verdwijnt en vervangen wordt door kleurrijker gevelverfraaiing.

CityLab 010, z'n woningbouwcorporatie Havensteder en het Centrum Beeldende Kunst brengen nu samen met hem de diverse trespa-ontsieringen in het Oude Noorden en later door de hele stad in kaart, om daarna, samen met enkele uitverkoren kunstenaars, al deze gestripte gevels van een olijker aanzicht te voorzien.

Jack Kerklaan gaat 's op 'm an om meer te weten te komen van dit kunstemakers- potsebakkersplan.......