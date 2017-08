Burgemeester Capelle ziet af van woonboerderij als burgemeesterswoning

Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel ziet af van de burgemeesterswoning bij een kinderboerderij. Hij betreurt de commotie, maar is lang genoeg aan het lijntje gehouden, zei hij vrijdag op Radio Rijnmond.

De beslissing komt na de ophef over de eeuwenoude woonboerderij die Oskam op het oog had. Een woning die volgens Oskam door de gemeente zelf was aangewezen als mogelijke burgemeesterswoning.

"Ik heb in februari een aanbod gehad van de gemeente om een huis te huren wat zij al in bezit had. Toen heeft de raadscommissie pas in juni besloten akkoord te gaan", zei Oskam op kritiek van Charlotte van Dorp van Leefbaar Capelle.

Andere woning

De burgemeester heeft nu besloten verder te zoeken naar een andere woning. "Het is heel fijn dat Leefbaar me dit in de schoenen wil schuiven, maar ik ben lang genoeg aan het lijntje gehouden."

De burgemeester heeft zijn makelaar inmiddels opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een andere woning. "Ik vind de commotie vervelend en daarom hebben we voor onszelf de conclusie getrokken dat we daar niet meer willen wonen."

Hij verwacht nog steeds voor 1 januari 2018 te zijn verhuisd: "Dat is mijn belofte aan Capelle."



Ophef

Leefbaar Capelle had eerder al kritiek op de verhuisplannen van Oskam, maar gaf op vrijdagmiddag in een officiële verklaring aan de burgemeester niet te kunnen steunen in zijn plannen.

De partij noemt het een luxeprobleem en zei het het plan niet uit te kunnen leggen aan de Capellenaar.

De eeuwenoude boerderij is eigendom van de gemeente Capelle aan den IJssel. Voordat Oskam de boerderij zou kunnen betrekken, zou de gemeente het pand voor tonnen moeten verbouwen.

Daarnaast maakt de naastgelegen kinderboerderij Klaverweide gebruik van een deel van het huis. Zij zou moeten uitwijken, omdat de burgemeester dat deel wilde gebruiken als werk- en ontvangstkamer.

Noodzakelijk

Volgens Oskam gaat het daarbij niet om het hebben van een werkkamer an sich, maar gaat het om het gevoel van veiligheid: "De enige deur die er is, hoort bij een soort Swiebertjeskeuken en dat geeft een onveilig gevoel."

Over de rest van de verbouwing zegt de CDA'er dat het niet gaat om allerlei dure wensen die hij heeft, maar om noodzakelijke werkzaamheden door achterstallig onderhoud.

"Er waren lekkages. Die heeft de gemeente ook bevestigd. Voor mij is het vooral belangrijk dat het er veilig is."

Luister hierboven naar het interview op Radio Rijnmond