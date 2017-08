Leerkrachten maken zich op voor nieuw schooljaar

Komende maandag beginnen de meeste scholen weer. De kinderen genieten nog even van hun laatste vakantiedagen, terwijl de juffen en meesters hun eerste werkdagen er al weer op hebben zitten.

In groep 7 van De Pijler op Rotterdam-Zuid was leerkracht Renée van Eijk vrijdagmiddag druk met de laatste voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.

"Ik leg de spullen klaar op de bankjes, zet het dagrooster op het bord, kijk nog even goed door welke kinderen ik in de klas krijg. Dat soort dingetjes", legt juf Renée uit.

"Wel lekker om zo te kunnen beginnen. Even de stilte voor de storm."

Weer vol energie

Na 5 weken vakantie heeft de juf zin om weer te beginnen. "Missen is een groot woord, maar ik heb tijdens de vakantie wel aan de kinderen gedacht. Ik had de weken wel nodig om me op te laden. Nu kan ik weer vol energie beginnen aan een nieuw schooljaar."

De Pijler heeft tweehonderd leerlingen. Maandag hebben de leerkrachten nog een studiedag, dus de kinderen beginnen een dagje later.