Eerbetoon voor Barcelona in Rotterdam-Zuid

Als eerbetoon aan de slachtoffers van de terreuraanslag in Barcelona heeft Rotterdammer Arthur van Gils de Catalaanse vlag gehesen. Het rood-geel, met de 'burro' (de ezel), wappert voor zijn huis aan de Donkerslootstraat.

"Ik kom al 25 jaar in Catalonië", zegt een zichtbaar aangedane Arthur van Gils. "Ik voel me een halve Catalaan. Toen ik donderdag hoorde wat er op de Ramblas was gebeurd, ben ik vreselijk geschrokken."

De Rotterdammer nam meteen contact op met zijn Spaanse vrienden, die gelukkig allemaal ongedeerd bleven.

"Ik heb de hele avond naar het nieuws gekeken. Je voelt je zo machteloos. Het minste wat ik kan doen, is laten zien dat ik de Catalanen steun. Daarom heb ik de vlag opgehangen voor mijn huis.

De Rotterdammer gaat zelf over drie weken weer naar Spanje. "Ik laat me door deze aanslagen zeker niet weerhouden. Het is des te meer reden om juist gewoon te gaan."