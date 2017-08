FC Dordrecht laatste na seizoensopening

Voor FC Dordrecht is de seizoensouverture uitgelopen op een grote teleurstelling. De uitwedstrijd bij Fortuna Sittard ging met 5-1 verloren. Daardoor staan de Dordtenaren na de eerste speelronde op de allerlaatste plaats.

Dordrecht handhaafde zich vorig seizoen ternauwernood, met een negentiende plaats in de Jupiler League. Met een hele sloot aan nieuwe spelers en een prima voorbereiding, waren de verwachtingen redelijk aan de Krommedijk.

Maar in Sittard kregen de Schapekoppen van trainer Gérard de Nooijer snel de deksel op de neus. Na 25 minuten stond Fortuna al met 2-0 voor na doelpunten van Semedo en oud-Spartaan Finn Stokkers. De Nooijer greep in (Vleugels eruit en Lima Duarte Lopes erin), maar meer dan wat kansjes leverde het niet op.

In de tweede ging doelman Renze Fij hopeloos in de fout. Een schijnbaar makkelijke bal liet hij glippen en Stokker schoot van dichtbij binnen. Bijna vanaf de aftrap maakte Feyenoord-huurling Gustavo Hamer daarna de aansluitingstreffer. Maar weer een minuut later maakte Fortuna-invaller Vidigal de 4-1.

In de slotfase kreeg Sai van Wermeskerken nog een rode kaart, voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Askovski maakte daarna de 5-1, nadat Fij weer de bal losliet na een vrije trap.