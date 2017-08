Eerste exemplaar 'Ons Feyenoord' overhandigd aan Rinus Israël

'Ik ben geboren in Amsterdam, maar als je eenmaal je hart aan Feyenoord hebt verpand, dan gaat dat nooit meer over'

Schrijver Bob Dijkgraaf heeft vrijdagmiddag het eerste exemplaar van zijn boek Ons Feyenoord overhandigd aan de legendarische Feyenoord-verdediger Rinus Israël. Het boek gaat over de bijzondere band die Feyenoordsupporters hebben met hun club.

"De liefde voor Feyenoord zit diep. Dieper dan de liefde die supporters van andere teams voelen voor hun club", zegt Bob Dijkgraaf.

"Sommige fans geven hun pasgeboren kind eerder op bij de Kameraadjes dan bij de Burgerlijke Stand. Ik heb onderzocht waar die onvoorwaardelijke liefde vandaan komt."

Feyenoordliefde

Rinus Israël herkent die diepgewortelde liefde wel.

"Ik ben zelf geboren in Amsterdam. Maar als je eenmaal je hart aan Feyenoord hebt verpand, dan gaat dat nooit meer over. Ook niet als je 18 jaar moet wachten op het kampioenschap. Een wedstrijd bijwonen in de Kuip is een belevenis, je wordt vanzelf meegenomen in dat clubgevoel."