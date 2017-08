Bedrijven en burgers kunnen als coöperatie stukje Eneco kopen

Hoofdkantoor Eneco (Foto: Google | Eneco World)

Een stichting voor duurzaamheid wil via crowdfunding geld inzamelen om energiebedrijf Eneco over te nemen. Vier gemeenten, waaronder Rotterdam en Dordrecht, willen hun aandelen in Eneco verkopen. Daarmee komt 60 procent van de aandelen op de markt.

Stichting Greencrowd vreest dat investeringen in groene energie onder druk komen te staan als Eneco in buitenlandse handen valt. Eneco speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, zegt de stichting. Daarom kan Eneco beter in publieke handen blijven. Coöperatie

Om dat mogelijk te maken wil Greencrowd een 'coöperatie van burgers en bedrijven' oprichten. Als die cooperatie de aandelen van de vier gemeenten overnemen, hebben ze in ieder geval een meerderheidsbelang. Op dit moment zijn 53 gemeenten eigenaar van het energiebedrijf, maar Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben samen 60 procent van de aandelen in bezit. De inleg wordt pas afgerekend wanneer er een koopovereenkomst is. Dat kan door een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich laten registreren bij Greencrowd.