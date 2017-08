Premier Rutte op pad met de Rotterdamse politie

Foto: RVD

Premier Mark Rutte is vrijdagavond op pad geweest met een team van de Rotterdamse politie. Hij liep, gehuld in een kogelwerend vest, mee met de unit Maas-Rotte die actief is in wijk Crooswijk.

"Wat een professionals!’’, zo reageert Rutte zaterdagochtend op zijn facebookpagina.

De premier wilde door dit werkbezoek een beeld krijgen van wat het politiewerk in een grote stad inhoudt. Rutte: "Belangrijk werk, dat niet altijd zonder risico’s verloopt. Ik heb veel respect voor de mannen en vrouwen van de Nationale Politie die dag en nacht instaan voor onze veiligheid en voor de leefbaarheid op straat." De minister-president reed mee in een politieauto en ging de straat op met agenten.

Ook nam hij een kijkje in het Operationeel Centrum waar hij even aan de knoppen mocht zitten: "4201, we hebben een dingetje op de Burgemeester Hobbemastraat."

Dat hij vergat de communicatie te beëindigen met 'over' maakte voor de agenten niets uit.