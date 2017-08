Rotterdam Rave weer terug in Rotterdam

Het Lloyd Multiplein staat zaterdagmiddag weer helemaal in het teken van techno en house. De Rotterdam Rave wordt hier voor de tweede keer georganiseerd.

Onder andere Speedy J., Jeff Mills, Len Faki en Nicole Moudaber zijn zaterdag te horen. Detroit techno-legende Mills is één van de headliners van het festival.

Speedy J. is een techno-veteraan uit Rotterdam. De eigenaar van label Electric Deluxe heeft eerder al zijn eigen stage gehost bij Rotterdam Rave ‘3 Year Anniversary’ en is nu terug voor de outdoor-editie.

De Danceparade was jarenlang een vast muziekevenement in de stad. De laatste editie van de Danceparade was in 2009 . Sindsdien was het stil. Vorig jaar was de eerste editie van het Rotterdam Rave Event.