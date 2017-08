Haps: 'Laten zien dat we ook op kunstgras beter zijn'

Ridgeciano Haps vertrok afgelopen zomer van AZ naar Feyenoord. Vorig seizoen deed hij dus niet mee met Feyenoord in de met 3-0 verloren kampioenswedstrijd tegen Excelsior. De linksback zegt dat het wel anders moet dan vorig seizoen.

De derby Excelsior-Feyenoord wordt op kunstgras gespeeld, een ondergrond waarop de vorige club van Haps niet speelde. Ook bij AZ was het kunstgras een onderwerp van gesprek: "Veel jongens zijn tegen kunstgras, maar je moet die wedstrijd toch spelen. Je kunt er beter het beste van maken. We moeten laten zien dat we, ook op kunstgras, beter zijn dan Excelsior."

Haps is tevreden met de start van zijn nieuwe club, maar het spel van de Rotterdammers kan volgens de linksachter nog wel beter: "We moeten meer doelpunten maken." De linksback zegt dat zijn band met linksbuiten Jean-Paul Boëtius goed is. Haps praat veel met hem over zijn aanvallende rol aan de linkerkant. "Naarmate het seizoen vordert, zal dit alleen maar beter gaan."