Enorm containerschip in museumhaven: 'een staaltje stuurmanskunst'

Het containerschip Alsace-Hollande dat zaterdagochtend de haven van het Maritiem Museum in werd gemanoeuvreerd, trok aardig wat bekijks. Een containerschip van 178 meter lang, tien meter breed met ruimte voor 350 containers is nog nooit in de Rotterdamse binnenstad te zien geweest.

De Alsace-Hollande van de Danser Group uit Sliedrecht werd met beleid de haven in gestuurd. "Stuurmanskunst moet je altijd langzaam doen", reageert een bezoeker uit Pijnacker. "Je moet toch een nauw gat in varen. Ik vind het een staaltje van perfectie."

Een andere bezoeker is helemaal uit Alphen aan den Rijn gekomen om te kijken: "Met name om het manoeuvreren te zien. Dat is toch een uitdaging."

Stralend

Algemeen directeur van het Maritiem Museum, Frits Loomeijer, kijkt tevreden toe. "Dit is nog nooit vertoond: een bijna 180 meter lang containerschip in de binnenstad van Rotterdam. We hadden ontzettende mazzel vanmorgen. De zon straalt en ik straal ook."

De enige die minder onder de indruk lijkt, is schipper Huub de Rooij die het sterke staaltje stuurkunst mocht uitvoeren: "Hij is groot, maar er zijn grotere", reageert hij.

Chocola

De Rooij is vanavond weer aan de beurt, want dan vaart het schip weer weg. "De containerschepen varen normaal op de Rijn richting Basel. Er kan van alles in zitten", vertelt de schipper. "Koffie, bier, oldtimers en chocola uit Zwitserland."

Geïnteresseerden kunnen nog de hele dag terecht bij het Maritiem Museum. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de stuurhut, er zijn rondleidingen en op de kade is te zien hoe multifunctioneel containers zijn. Voor kinderen is er een knutselhoek en een mini-haven.

Eiger-Nordwand

Wie zaterdag geen tijd heeft, kan zondag in de herkansing. Zondag vaart het schip Eiger-Nordwand de museumhaven binnen.