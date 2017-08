Judith Bokhove en Jeroen Postma in de race als GroenLinks-lijsttrekker

Judith Bokhove en Jeroen Postma hebben zich gemeld als kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks Rotterdam. Dat maakte de partij zaterdagochtend bekend.

De 49-jarige Bokhove is sinds 2014 fractievoorzitter van de partij. Ook is ze voorzitter van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport en de commissie Bestemmingsplannen en is ze woordvoerder Bouwen-Wonen en Buitenruimte in de Rotterdamse gemeenteraad. In het dagelijks leven werkt Bokhove als logopedist.

De 34-jarige Postma is GroenLinks-bestuurslid en heeft de portefeuille Personeel & Organisatie onder zijn hoede. Van 2011 tot maart 2017 was hij actief in het bestuur van GroenLinks Rotterdam. Eerst was hij bestuurslid met de portefeuille Interne communicatie en deelgemeenten en vanaf 2013 is hij afdelingsvoorzitter. Postma is ook universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Het bestuur van GroenLinks Rotterdam laat weten 'verheugd' te zijn met de kandidaatstelling van de twee. De leden kunnen tussen 6 en 20 september hun stem uitbrengen. Op 21 september wordt bekendgemaakt wie de lijst van GroenLinks Rotterdam zal aanvoeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.