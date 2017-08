Willem Verboom mailde ons:

Ik ben bezig met een boek over de bierhistorie van Rotterdam. Ik zoek meer informatie over Oranjebier, een populaire biersoort in de 17e eeuw. In het gemeentearchief kan ik niets vinden. Wie heeft meer informatie?

