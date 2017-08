Rotterdamse driemaster wint trans-Atlantische oceaanrace

Foto: Arthur op Zee

De honderd jaar oude, Rotterdamse driemaster Oosterschelde is als eerste gefinisht in de trans-Atlantische zeilrace Rendez-Vous Tall Ships Regatta van Halifax in Canada. De finish was op zee voor de kust van Engeland ter hoogte van Portsmouth.

Het schip heeft een reis van 4500 kilometer afgelegd en is nu nog onderweg naar het Franse Le Havre. Canada

De driemasttopzeilschoener werd gebouwd in 1917. Het schip werd 25 jaar geleden gerestaureerd. Sindsdien heeft het schip al meer dan 50 landen bezocht en is het al tweemaal de wereld rondgezeild. De race werd georganiseerd ter ere van het 150-jarig bestaan van de Canadese confederatie. Een vloot traditionele zeilschepen heeft in vijf maanden tijd zes landen bezocht. De regatta begon in Groot-Brittannië en voer via Portugal, Bermuda en de VS naar Canada. De laatste stop is Le Havre in Frankrijk.

Om haar honderdste verjaardag te vieren meert de Oosterschelde op 9 september aan bij het Maritiem Museum in Rotterdam.