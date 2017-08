Sparta haalt Sander Fischer binnen

Sparta heeft zich zaterdag transfervrij versterkt met Sander Fischer. De oud-verdediger van Excelsior en Go Ahead Eagles tekent voor één seizoen met een optie op nog een seizoen. Door de komst van Fischer zijn de posities bij Sparta centraal achterin weer dubbel bezet.

Door het vertrek van Rick van Drongelen en Rick Ketting was Sparta op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. In die zoektocht kwam het uiteindelijk uit bij de oud-speler van Excelsior, die bij APOEL Nicosia op proef was onder trainer Mario Been. Laatstgenoemde werd echter na één wedstrijd al de laan uitgestuurd door het bestuur van de club, dat het eveneens niet in Fischer zag zitten.

Blij

De in Rotterdam woonachtige centrale verdediger is blij met het afronden van zijn komst naar Sparta. "Ik ben blij dat ik hier ben. Sparta is een mooie club. Ik sta nu op het veld en dan beginnen de knietjes te wiebelen dat ik wil bewegen hier."