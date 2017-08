Metro voor het eerst op eigen kracht over Hoekse Lijn

De metro maakte zaterdag de eerste eigen meters op de Hoekse Lijn. Een week eerder reed er al een metro over hetzelfde stuk spoor, maar toen werden de metrostellen nog voort getrokken door een diesellocomotief.

Nog zonder spoorbeveiliging

Vorige week werd vooral gekeken naar de ligging van de metrostellen op het spoor en of perrons niet geraakt werden. Dit weekend werd onder meer gekeken naar de werking van de bovenleidingen.

Wel werd nog gereden zonder spoorbeveiliging en dus moest op zicht gereden worden. De bestuurder moest dus inschattingen maken en kon niet harder dan 40 km per uur rijden. Als de Hoekse Lijn in gebruik genomen wordt, moet de metro op sommige stukken 100 km/u rijden.

Eindelijk wordt er gereden op de Hoekse Lijn

"Alles wordt eerst in laboratoria getest", vertelt Johan Taal, van de RET. "Zolang de testresultaten daar tegenvallen, wordt de test niet op het spoor gedaan. Daarom rijden we nu zonder spoorbeveiliging. Die hopen we te gaan testen in oktober."