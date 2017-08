Bruins en Fernandez zondag in FC Rijnmond

Luigi Bruins (r) Guyon Fernandez in zijn Feyenoord-tijd tegen Ajax.

Luigi Bruins en Guyon Fernandez zijn zondag te gast in FC Rijnmond. De oud-Feyenoorders schuiven aan naast presentator Bart Nolles. De uitzending is live te volgen via Facebook vanaf 19.30 uur en op TV vanaf 20.15 uur.

Beide spelers kwamen uit voor zowel Feyenoord als Excelsior. Bruins speelt (weer) in Kralingen en Fernandez is op zoek naar een nieuwe club. In januari 2017 tekende hij nog een halfjarig contract bij ADO, maar dat liep deze zomer af.