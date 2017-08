Browne en Lake blikvangers Excelsior Maassluis

Voor Excelsior Maassluis zit de voorbereiding op het nieuwe seizoen erop. In de laatste oefenwedstrijd werd HSV De Zuidvogels met 3-0 verslagen. Vooral de nieuwelingen Rashid Browne en Gerwin 'Smally' Lake vielen op.

Na de knappe vijfde plek in de tweede divisie vorig seizoen, spreekt trainer Jeroen Rijsdijk hardop de hoop uit die eindklassering te evenaren of misschien zelfs te verbeteren: "Het is realistisch om uit te gaan van een plek tussen 7 en 10. Maar we hopen op een plaats bij de eerste zes. En top-drie, misschien en periodetitel, dat zou helemaal mooi zijn."

Browne & Lake

Eén van de nieuwe gezichten bij Maassluis is Rashid Browne, die uit de jeugdopleiding van Sparta komt en twee seizoenen voor Almere City speelde. Na een avontuur in Roemenië is hij nu weer terug in Nederland. Tegen De Zuidvogels was de rappe flankaanvaller goed voor een goal en een assist.

Een andere nieuweling, aanvaller 'Smally' Lake, viel in bij Maassluis en dreef de verdediging van De Zuidvogels vaak tot wanhoop met zijn acties. Zijn rendement viel met één doelpunt nog tegen. Sowieso miste Maassluis erg veel kansen tegen De Zuidvogels.

Seizoen van start

Woensdag speelt Excelsior Maassluis de eerste wedstrijd van het seizoen, in het KNVB Bekertoernooi, tegen FC Lisse. In het weekend staat het duel met Jong Sparta op het programma voor de competitie.

Een portret van Rashid Browne is maandag te zien in het programma Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond.