Neptunus wint tweede wedstrijd in kampioensgroep

Archiefbeeld Neptunus

De honkballers van Neptunus hebben zaterdagmiddag de tweede wedstrijd in de kampioensgroep van de hoofdklasse, in winst omgezet. In Bussum werd er met 2-3 gewonnen van HCAW. Neptunus staat door de overwinning samen met L&D Amsterdam aan kop in de hoofdklasse kampioensgroep.

De Rotterdammers gingen meteen al goed van start door in de eerste inning twee keer tot scoren te komen. De productie stokte daarna echter tot en met de vierde inning. Doordat HCAW in de zesde en zevende inning de stand gelijk wist te trekken en dat er geen punten werden gescoord in de achtste en negende inning, moest er verlengd worden. Neptunus trok in die verlenging dus aan het langste eind. Zondagmiddag neemt Neptunus het in het eigen Neptunus Familiestadion, wederom op tegen HCAW.