Seve van Ass scoort op EK Hockey

De Nederlandse hockeymannen zijn het EK goed begonnen tegen Spanje. In het Wagenerstadion in Amstelveen overklaste Nederland de Spanjaarden met 7-1. Speler van Hockey Club Rotterdam, Seve Van Ass, scoorde de openingstreffer en droeg tevens de aanvoerdersband.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Barcelona.

Oppermachtig

Na de minuut stilte was Nederland direct oppermachtig. Dat krachtsverschil vertaalde zich echter pas in de 26e minuut in een doelpunt van Seve van Ass. Valentin Verga (tweemaal) Mink van der Weerden, Mirco Pruyser en Bob de Boogd (tweemaal) namen de overige treffers voor hun rekening.

Maandagavond speelt Nederland zijn tweede groepswedstrijd. Dan treedt de ploeg van Max Caldas aan tegen België.