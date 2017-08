Een tankstation aan de Parallelweg in Leerdam is zaterdagavond overvallen. Niemand raakte gewond.

Kort na 20.00 uur bedreigde overvaller het personeel met een vuurwapen. Daarna ging hij vandoor met een onbekend geldbedrag.

Agenten zochten naar de man maar troffen hem niet meer aan. Er is een signalement van de dader verspreid via Burgernet. Het onderzoek is nog in volle gang.