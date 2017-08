Excelsior - Feyenoord live op de radio en rijnmond.nl

De eerste Rotterdamse stadsderby van het seizoen, de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord, is zondagmiddag vanaf 12:30 uur live volgen op Radio Rijnmond en rijnmond.nl. Aansluitend om 16:45 uur doen we ook integraal verslag van de wedstrijd tussen Sparta en PEC Zwolle.

Ook dit seizoen is RTV Rijnmond erbij als de Rotterdamse clubs in de eredivisie spelen. Onze radiouitzending begint om 12:00 uur en we gaan vanwege de wedstrijd van Sparta extra lang door, tot 19:00 uur.

Bart Nolles is de presentator, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van de derby en Dennis Kranenburg is op Het Kasteel. Luister online live mee naar onze uitzending via deze link . Je kunt natuurlijk ook luisteren via de app.

Je kunt de uitzending ook beluisteren door op onderstaande liveplayer te klikken: