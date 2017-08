Politie vindt dode vrouw in Rotterdam-Zuid

Archieffoto

Aan de Vlaskade In Oud-Charlois is een dode vrouw gevonden. De politie kreeg rond 02.00 uur het bericht dat er een ruzie aan de gang was. Kort daarop belde een man om door te geven dat het niet goed ging met de vrouw.

De man die had gebeld was erg agressief en werkte niet mee toen agenten bij het huis kwamen. Hij was onder de invloed, denkt de politie. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij woont niet in het pand aan de Vlaskade. Toen agenten de woning binnen gingen, vonden ze daar het lichaam van de overleden vrouw. Hoe zij om het leven is gekomen, is nog niet bekend.