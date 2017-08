Feyenoord wint van Excelsior in matige derby

Feyenoord heeft vanmiddag met 0-1 gewonnen bij Excelsior. In het Van Donge & De Roo Stadion scoorde Jean-Paul Boëtius namens Feyenoord.

Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd. Het startte fris en combineerde goed. De eerste echte doelpoging kwam echter tot stand uit een vrije trap. Toornstra schoot uit een variant via een Excelsior verdediger naast het doel. De hoekschop die daarop volgde belandde op het hoofd van Diks, die voorlangs kopte.

Excelsior sterk na rust

Vervolgens zette Feyenoord door en kwam het via Boëtius via een goede goal op voorsprong. Na een half uur speler werd Excelsior sterker, maar creëerden de Kralingers niet veel. Na rust kwam Excelsior goed de kleedkamer uit. Maar pas in de 72e minuut kreeg Excelsior zijn beste kans. Milan Massop schoot uit een vrije trap van Luigi Bruins op Brad Jones, die goed reageerde. Even later kopte Jurgen Mattheij ook nog gevaarlijk op doel. Maar ook dat leverde niks op voor Excelsior.

Feyenoord stelde daar pas tegen het einde van de wedstrijd wat tegenover. Karim El Ahmadi testte vlak voor tijd de kwaliteiten van doelman Damen, waarop Bilal over kopte. Maar tot een tweede doelpunt kwam het niet.

Door de overwinning nestelt regerend landskampioen Feyenoord zich weer bovenin in de Eredivisie. Excelsior staat na twee wedstrijden voorlopig in de middenmoot.

Opstelling Excelsior

Damen; Fortes, Faes, Mattheij, Massop; Koolwijk (Hadouir 80'), Faik; Elbers, Vermeulen (Caenepeel 67'), Bruins en El Azzouzi (Messaoud 80')

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra (Amrabat 86'), Vilhena; Berghuis (Bilal 83'), Jorgensen en Boëtius

Scoreverloop

18' 0-1 Boëtius