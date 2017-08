LIVE: Volg Excelsior - Feyenoord (0-1)

Excelsior - Feyenoord

Excelsior en Feyenoord maken zich vanmiddag op voor een Rotterdamse derby. De kleine en grote broer treffen elkaar om 12.30 uur in het Van Donge & de Roo Stadion. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending begint om 12.00 uur.

Excelsior beleefde de vorige editie van Excelsior - Feyenoord een hoogtepunt door met 3-0 te winnen, waar het voor Feyenoord juist een dieptepunt was. De ploeg uit Rotterdam-Zuid zag de titel aan zijn neus voorbij gaan en gaat vandaag op zoek naar sportieve revanche. Opstelling Excelsior

Damen; Fortes, Faes, Mattheij, Massop; Koolwijk, Faik; Elbers, Vermeulen, Bruins en El Azzouzi Damen; Fortes, Faes, Mattheij, Massop; Koolwijk, Faik; Elbers, Vermeulen, Bruins en El Azzouzi Opstelling Feyenoord

Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen en Boëtius Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen en Boëtius Scoreverloop

17' 0-1 Boëtius 17' 0-1 Boëtius Je kunt de uitzending ook beluisteren door op onderstaande liveplayer te klikken: