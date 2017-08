Sparta speelt op Het Kasteel gelijk tegen PEC Zwolle

Sparta heeft zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. De ploeg van John van 't Schip kwam in de dertiende minuut op voorsprong via Youness Mokhtar. Sparta kwam voor rust nog langszij. De debuterende Robert Mühren scoorde direct voor zijn nieuwe club. In de 23e minuut mocht hij vogelvrij binnen tikken.

Sparta begon meteen goed aan de wedstrijd. De nieuwe 'nummer tien' van Sparta, Robert Mühren, vond na anderhalve minuut al Boer op zijn weg naar succes. PEC kon de dreiging die het had in de beginfase niet meteen omzetten in kansen. Maar na een vermeend penaltymoment, waar Bart Vriends een goed blok zette, kwam PEC binnen het kwartier toch op voorsprong. Na een voorzet van Saymak tikte Parzyszek Youness Mokthar vrij. Hij controleerde de bal mooi en schoot de bal achter Kortsmit. ​

Debuutgoal

Tien minuten later had Sparta een antwoord op die goal. Brogno, die afgelopen week in opspraak kwam door een instagram-bericht van zijn vriendin, dook rechts de diepte in met de bal. De Belg gaf de bal in twee pogingen voor, waarop Robert Mühren, met veel vrijheid, in tweede instantie attent reageerde.

Op en neer

De wedstrijd golfde tot én na rust op en neer: Sparta raakte vijf minuten na rust de paal en keeper Diederik Boer, PEC werd voor rust nog gevaarlijk via doelpuntenmaker Mokthar, maar Kortsmit reageerde katachtig op zijn schot. Saymak dook later in de wedstrijd nog op voor Kortsmit, maar de middenvelder kon de bal niet goed controleren. De wedstrijd eindigde daardoor in een puntendeling.

Opstelling Sparta Rotterdam

Kortsmit; Floranus, Breuer, Vriends, Dougall; Dobson, Mühren (Bambock 77'), Sanusi; Alhaft (Goodwin 55') Volas (Ache 86') en Brogno

Scoreverloop

0-1 13' Mokthar1-1 23' Mühren

Je kunt de uitzending ook beluisteren door op onderstaande liveplayer te klikken: