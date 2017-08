Van Bronckhorst: 'Verdiend gewonnen van Excelsior'

Feyenoord won vanmiddag met 0-1 van Excelsior. Het spel sprankelde niet bij de Rotterdammers van Zuid, maar de punten zijn wederom binnen. Trainer Giovanni van Bronckhorst houdt daarom een goed gevoel over aan de wedstrijd tegen de Kralingers.

'Gio' vond de overwinning tegen Excelsior uiteindelijk terecht. "Ik vond ons het eerste half uur heel goed spelen", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"We waren balvast, er waren goede combinaties en er zat snelheid in het spel. We komen verdiend op voorsprong en we hadden daarna de tweede moeten maken, waardoor je de wedstrijd op slot zet. Dat doe je niet, maar ik vond ons heel behoorlijk spelen in de eerste helft."

Mindere tweede helft

"In de tweede helft was het wat minder. De keuzes aan de bal waren niet altijd de juiste. We moesten langer balbezit houden; dat kon makkelijk, maar deden we niet. En in de laatste fase moet je uiteindelijk de tweede maken met zoveel ruimte achter de verdediging van Excelsior."