Van der Gaag: 'Onnodige nederlaag'

Excelsior wist zondagmiddag niet opnieuw van Feyenoord te winnen. De editie van Excelsior - Feyenoord van dit jaar verliep heel anders dan vorig seizoen. Excelsior kwam in de eerste helft met 0-1 achter en die stand bleef op het scorebord staan. Trainer Mitchell van der Gaag vond de nederlaag tegen Feyenoord onnodig.

In de tweede helft vond van der Gaag dat Excelsior een goal verdiende. "De nederlaag is onnodig", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Goal verdiend

"Op basis van de tweede helft had je minimaal een goal verdiend. Dan had je een gelijkspel mee kunnen pakken. Ik vond wel dat we de eerste helft mat begonnen. We stonden redelijk, maar als we de bal veroverden, waren we of meteen de bal kwijt of we gingen alleen maar terug naar Alex (Alessandro Damen, red.) waardoor hij altijd de lange bal moest spelen en het veld vrij lang werd. Daar hadden we moeite mee, ook omdat Feyenoord elke tweede bal had. We waren onder de indruk op een of andere manier."

De goal die Excelsior tegen kreeg, ontstond wat knullig, vindt van der Gaag. "Op basis van het veldspel, kan je zeggen: het zat eraan te komen. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe de goal ontstaat, dan is dat vrij ongelukkig. We staan niet goed en Jeff (Stans, red.) glijdt nog uit. Dat zijn de momenten waar ze op loeren."