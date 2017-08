Boëtius over Larsson: 'Gaan het elkaar moeilijk maken'

Vanaf komende week krijgt Jean-Paul Boëtius er bij Feyenoord een concurrent bij. Sam Larsson wordt gepresenteerd in De Kuip, maar Boëtius kijkt vol vertrouwen uit naar de strijd om de linksbuitenpositie.

"We moeten het uitvechten en kijken wie de trainer nodig heeft in bepaalde wedstrijden. We gaan het elkaar zo moeilijk mogelijk maken. Concurrentie is alleen maar goed voor mijn ontwikkeling. Het maakt mij niet, ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen," reageert Boëtius.

"Er wordt hard aan gewerkt," zegt Van Bronckhorst over de komst van Larsson. "Waarom wij hem graag er bij willen hebben? Dat ga ik je volgende week vertellen," zwijgt de trainer van Feyenoord verder over de komst van de Zweed.