Boze striptekenaars maken statement op ruit van failliet museum

Striptekenaars Robert van der Kroft en Marc Scherbateyev hebben een statement gemaakt tegen de curator van het failliete stripmuseum Strips!. De kunstenaars hebben een protest-tekening aangebracht op ramen van het pand waar het museum was gevestigd.

Eerder uitten de mannen al hun ongenoegen over het beleid van de curator. De boedelredder zou 75 euro vragen aan tekenaars die hun uitgeleende werken terug willen. Daar zijn de tekenaars het mee oneens.

Het geïmproviseerde werk van het duo symboliseert een inbraak in het museum om de tekeningen die nu in het bezit zijn de curator terug te krijgen. "Robert heeft net een tekening gemaakt van een enorme barst in de ruit. En de stripheldin uit mijn boekjes die laat nu weten dat iedereen boos is. En zij is de eerste die naar binnen kan om alles op te halen."

"75 euro is voor mij heel veel geld", vervolgt Scherbateyev. "Daar kan ik samen met mijn twee kinderen ruim een week van eten. Maar daar gaat het me niet meer om. Het is een principekwestie."

Robert van der Kroft, onder meer bekend van de strip Sjors en Sjimmie, vreest dat de situatie nadelige gevolgen heeft voor de toekomst. "Als er binnenkort weer zo'n expositie wordt georganiseerd, denken striptekenaars wel drie keer na om mee te doen."

Wie de tekening wil bewonderen moet snel zijn. "We hebben de tekening gemaakt met een markeerstift", aldus Scherbateyev. "Een keer vegen met een doekje en het werk is weg."