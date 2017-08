Cricketers Excelsior '20 opnieuw landskampioen

Cricketclub Excelsior'20 is opnieuw kampioen van Nederland geworden. Waar de Schiedammers vorige week hun feest nog moesten uitstellen na een nederlaag tegen HCC, wonnen ze deze zondag duidelijk van stadgenoot Hermes DVS.

Voor Excelsior '20 is het de tweede landstitel op rij, iets wat opnieuw zorgt voor grote vreugde in Schiedam:

Degradant Hermes DVS zette voor de lunch een magere score neer van 82 runs, iets wat het ongenaakbare Excelsior '20 later in de middag eenvoudig wist te overtreffen. Daarna kon de champagne, net als in 2016, ontkurkt worden.