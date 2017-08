Dode vrouw Vlaskade Rotterdam: geen misdrijf

Agressieve man alleen nog vast voor geweld tegen de politie

De dode vrouw die in een woning aan de Vlaskade in Rotterdam-Zuid werd gevonden, is volgens de politie niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Agenten gingen in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur af op een melding van omwonenden, die gegil uit het appartement in Oud-Charlois hoorden komen. Op dat moment belde ook een man naar de politie. Hij zei dat zijn vriendin dood in de woning lag en verbrak daarna de verbinding. Bij aankomst van de politie was de 49-jarige man zo agressief dat hij met veel moeite kon worden gearresteerd. Agenten gebruikten daarbij pepperspray en geweld. De man werd ervan verdacht de bewoonster (51) om het leven gebracht te hebben. Maar uit onderzoek bleek dat dat niet het geval was. De bewoonster bleek een natuurlijke dood te zijn gestorven. Daarom zit de man nu alleen nog vast voor verzet en geweld tegen de politie.