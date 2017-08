Hoe is het het met...? Huub Veeneman gooide het roer om.

Huub Veeneman is gelukkig op zeiljacht de Fantastiko

Het waren mooie tijden in het blauw. Geen dag saai. Maar wat hij nu doet is gewoon nóg leuker. In de zomerserie 'Hoe is het met...' de bijzondere ommezwaai van Huub Veeneman. Van woordvoerder van Prorail en de politie Rotterdam-Rijnmond naar kapitein.

De spreekbuis gooide het roer twee jaar geleden volledig om. Als kapitein van zeilschip Fantastiko zorgt hij nu voor avontuur en bezinning op de golven. Rotterdammer Huub Veeneman zag de Fantastiko liggen en was verliefd. De erfenis van zijn ouders was vrijwel precies de koopsom. Huub lag een paar nachten piekerend wakker en wist toen dat hij moest toeslaan. "Geen dag spijt van gehad", glimt hij nu. Ja, het was spannend. Zou het wel lukken? Hoe moest het met zijn pensioen? Zouden zijn reizen wel passagiers trekken? Het gaat goed. Regelmatig vaart Huub nu uit met een groep reizigers die willen proeven van de elementen en vaak meewerken op het dek. Op de woelige baren ontstaan bijzondere momenten. "Een passagier belde vanuit Engeland haar baas dat ze niet meer zou terugkomen. Los van de dagelijkse hectiek zag ze ineens dat ze daar niet op haar plek zat." "Ik wilde me niet laten tegenhouden door mijn angst", vertelt Huub. "En dat is wat ik anderen ook aanraadt. Waag de sprong als je echt wilt. En lukt het niet, dan komt er altijd wel iets anders op je pad."