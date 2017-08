Roze picknick in centrum van Rotterdam

Muziek, eten en roze picknickkleden, halfblote dansers en andere 'pride-taferelen'. Aan de voet van de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam zaten op zondagmiddag tientallen mensen op picknickkleedjes te kijken naar de optredens op het stadspodium. Van Spoken Wordtot ballroomdansen.

"Het gaat erom dat we onszelf als LHBTI laten zien in de binnenstad van Rotterdam", vertelt Talitha. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekseconditie.

"Te vaak horen we berichten over discriminatie of zelfs geweldpleging tegen LHBTI's die openlijk hun seksualiteit tonen door bijvoorbeeld hand-in-hand te lopen. De Roze Picknick moet bijdragen aan de zichtbaarheid van de LHBTI-community in het centrum van Rotterdam,"

Het evenement is een samenwerking van diverse Rotterdamse organisaties. Zo zijn onder andere COC Rotterdam, Mankracht Rotterdam, The Hang-Out010, Ketelbinkie en Roze in Blauw aanwezig.

Roze in Blauw

"Roze in Blauw is een afdeling binnen de politie", vertelt de woordvoerder. "We zijn hier om onszelf te laten zien aan de gemeenschap. LHBTI'ers doen minder snel aangifte bij mishandeling of bij discriminatie. Sommigen zijn zelf bang van de politie. Wij willen laten zien dat we er voor ze zijn."

"We zien dat het aantal meldingen weer stijgt", gaat hij verder. "Het zijn andere meldingen dan voor de jaren '80, maar je ziet echt wel dat het wel weer toeneemt. We willen dat bestrijden. Daarvoor is het essentieel dat je het meldt als je iets meemaakt. Het is niet normaal om uitgescholden of om bespuugd te worden."

Geen pride

"De pride is leuk als een feest, maar vaak durf ik mijn liefde voor mijn vriendin niet op straat te tonen", vertelt een bezoekster in het Stadspark. "Dan krijg je allerlei opmerkingen. 'Jullie zijn te mooi om met elkaar te gaan, jullie hebben een man nodig'. Dat soort heftige dingen hoor ik wel eens."