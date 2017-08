Gestrand containerschip komt naar Rotterdam

Foto: Omroep Zeeland

Het containerschip dat afgelopen week vastliep op de Westerschelde heeft toestemming gekregen om komende nacht uit Antwerpen te vertrekken. De Jupiter mag eerst naar Hamburg om lading te lossen, maar moet daarna in Rotterdam weer een inspectie ondergaan. Het schip strandde maandag bij het Zeeuwse Bath door een defect roer. ’s Avonds werd de Jupiter losgetrokken en door twaalf sleepboten naar Antwerpen gebracht.Het schip mag geen grote reizen maken totdat het in Rotterdam voor een tweede keer is geïnspecteerd. Bij een eerste controle bleek de schade aan de onderzijde van het schip beperkt.